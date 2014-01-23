Форма поиска по сайту

23 января 2014, 23:21

Зеленоград стал самым безопасным округом Москвы

Полицейские составили список самых криминогенных районов Москвы

Столичные полицейские составили список самых криминогенных районов города, сообщает телеканал "Москва 24".

Спокойнее всех за свое имущество могут быть жители Зеленоградского административного округа - там меньше всего квартирных краж по сравнению с другими районами столицы. В правоохранительных органах объясняют это тем, что в Зеленограде меньше приезжих, а профилактических мер - больше.

Активнее всего квартирные воры в Южном, Восточном и Северо-Восточном округах. Всего же в прошлом году в Москве обокрали около шести тысяч квартир, причем подавляющее большинство краж - 70% - приходится на первые и последние этажи. Воры любят флору - выбирают квартиры, окна которых закрыты деревьями.

При этом преступники взламывают чаще всего не элитное жилье, а квартиры в ветхих пятиэтажках. Опасаться квартирных воров нужно не только, когда хозяин квартиры, например, уезжает в отпуск, но и когда уходит на работу. Почти 80 % краж совершаются именно днем.

Защититься от воров можно, поставив дома сигнализацию - в МВД это рекомендуют, но признают: система часто дает сбой. Можно поставить несколько дверей-сейфов, но домушники совершенствуют свои методы. Ломать замки, распиливать решетки им уже не обязательно - они предпочитают подбирать ключи, к преступлению готовятся не один день.

Карманники любят кафе и рестораны. Обычно кража происходит так: вор вешает свой пиджак или пальто рядом с одеждой потенциальной жертвы, а затем делает вид, что ищет что-то у себя в кармане - на самом деле, изучает при этом карман чужой.

По-прежнему много воруют в торговых центрах, например, когда дамская сумка без присмотра лежит в тележке. Раскрываемость таких преступлений низкая - не более 30%.

В 2013 году в Москве зарегистрировано примерно 10 тысяч карманных краж (а в реальности их гораздо больше, просто не все обращаются в полицию), к ответственности же привлекли всего 600 человек.

Уже весной в интернете должна появится "криминальная карта" Москвы. Ее разрабатывает департамент региональной безопасности. Формироваться она будет по полицейским сводкам. Данные о всех происшествиях в столице будут обрабатываться и появляться на карте. В перспективе на ее основе может появиться даже мобильное приложение.

