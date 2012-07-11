Себестоимость жилья в Москве вдвое ниже рыночной стоимости

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Средняя себестоимость строительства 1 квадратного метра в многоквартирном жилом доме массового спроса в столице на конец апреля составляет 66,6 тысячи рублей. Это в 2,1 раза меньше средней стоимости «квадрата» на первичном рынке жилья, говорится в совместном аналитическом обзоре Ассоциации строителей России и Союза инженеров-сметчиков.

В докладе указывается, что на сегодняшний один квадратный метр жилья в столичных новостройках массового спроса стоит в среднем 139,9 тысячи рублей, в то время как на «вторичке» квадратный метр стоит 142 тысячи рублей.

Под жилыми домами массового спроса в исследовании понимаются крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых проектов высотой 9-16 этажей, монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями, а также монолитные жилые дома с ограждающими конструкциями из блоков.

Отметим, себестоимость строительства и цены первичного рынка рассчитывались с учетом простой базовой отделки, наружных сетей и благоустройства, а также среднего уровня прочих работ и затрат застройщиков в процессе подготовки строительства, производственного цикла и сдачи дома.