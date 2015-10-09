Лишним весом в России обладает каждый второй мужчина старше 30 лет

Фото: ТАСС/Patrick Pleul/DPA/PHOTAS

Избыточным весом в России страдает каждый второй мужчина старше 30 лет, сообщил главный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

"Основное заболевание, вызываемое нарушением питания – это ожирение, и его доля в нашей стране, к сожалению, растет. 50 процентов мужчин и 60 процентов женщин старше 30 лет имеют избыточную массу тела, у 26 процентов россиян – ожирение", – цитирует Тутельяна ТАСС.

Особую тревогу диетолог выразил по поводу признаков ожирения у маленьких детей. Это заболевание обнаружили примерно у 5–6 процентов малышей в возрасте двух лет.

Основную причину появления лишнего веса Тутельян видит в неправильном рационе россиян. "Мы все мало едим овощей и фруктов и много жирной пищи, избыточной по калорийности питания. При этом у нас дефицит микронутриентов – витаминов, минеральных веществ, биологически активных соединений", – подчеркнул академик.

Отметим, что во всех столичных поликлиниках могут появиться кабинеты врачей-диетологов. Прием населения будет бесплатным.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, возможно для обеспечения больниц такими специалистами может понадобиться дополнительная подготовка кадров, поскольку в городе наблюдается нехватка диетологов.