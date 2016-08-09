Центры госуслуг "Мои документы" помогут выбрать удобное время для визита

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Специалисты центров госуслуг "Мои документы" для удобства москвичей собрали подробную статистику посещаемости своих отделений, сообщает официальный сайт mos.ru.

Новые графики загруженности центров вывесили на информационных стендах. Их также можно найти на сайте отделений в разделе "Медиа". Специалисты выделили часы пик и время, когда центры загружены меньше всего.

На портале госуслуг помимо отслеживания загрузки центров в реальном времени, можно посмотреть, сколько человек стоит в очереди к универсальным специалистам и сотрудникам служб. Здесь также можно увидеть, сколько придется ждать в очереди и к каким специалистам в центре посетители стояли дольше 15 минут. Кроме этого на сайте pgu.mos.ru можно найти статистику посещений по дням недели и месяцам.

Всего в Москве работает 123 центра "Мои документы", которые обслуживают более 70 тысяч человек в день. Здесь можно оформить пенсию, свидетельство о рождении, охотничий билет, получить данные о недвижимости в других регионах, оформить загранпаспорт и многое другое.

Центры открыты для посетителей 7 дней в неделю с 08:00 до 20:00. Среднее время ожидания составляет три минуты, причем всего один из двух тысяч посетителей проводит в очереди более 15 минут.

В этом году центрам госуслуг "Мои документы" исполняется пять лет. Сейчас жители столицы могут оставить свои комментарии на тему того, как и что поменялось в городе за прошедшие пять лет. Отзывы можно оставить на официальных страницах центров в соцсетях "Вконтакте", "Facebook" и "Instagram".