Москвичи едят меньше хлеба, чем в среднем по России

Фото: m24.ru

Объем потребления хлеба жителем Москвы составляет в среднем около 70–80 килограммов в год. Это значительно меньше среднего объема потребления хлеба в России. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Ирина Гехт.

"По данным Института питания РАМН, москвичи ежегодно потребляют от 70 до 80 килограммов хлеба. В России этот показатель на уровне 100–120 килограммов в год, в некоторых регионах доходит до 260 килограммов в год", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам Гехт, качество хлеба и хлебобулочных изделий в последнее время значительно ухудшились. Это происходит из-за низкого качества зерна и муки, которые используются при производстве, пояснила она.