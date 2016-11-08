Все станции Московского центрального кольца открылись для пассажиров

Последняя станция Московского центрального кольца (МЦК) Панфиловская открылась во вторник, рассказали m24.ru в пресс-центре МЦК Московского метрополитена.

Станция открылась сегодня в 5:30. Таким образом, с сегодняшнего пассажирам стали доступны все станции МЦК.

Новая станция в первую очередь удобна для жителей районов Сокол, Щукино и Хорошево-Мневники. Станция Панфиловская стала 31-й по счету.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября. Транспортной сетью воспользовались уже более 10 миллионов пассажиров.

На МЦК действуют билетная и тарифная системы Московского метрополитена. Проездные можно купить как в кассах метро, так и в билетных кассах МЦК.

Всего на кольце откроют 31 транспортно-пересадочный узел, из них 17 соединят с линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками.