Система дополнительного освещения газона заработала в "Лужниках"

Система дополнительного освещения газона заработала на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба департамента строительства.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, Stadium Grow Lightning Concept (SGL) позволяет создать условия, необходимые для поддержания идеального состояния газона даже зимой.

Газон стадиона освещает 11 специальных установок. Их работу контролирует не только компьютерная система, но и специально обученный профессиональный агроном.

Система освещения, наравне с системами дренажа, обогрева и аэрации позволят не только обеспечить высокое качества газона круглый год, но и будут способствовать его быстрому восстановлению после мероприятий.

Согласно требованиям ФИФА, игровое поле стадиона должно быть гладким, покрытым натуральным или синтетическим травяным газоном. Также поле не должно замерзать в экстремальных зимних условиях.

Футбольное поле в "Лужниках" засеяли в августе этого года. Когда высота травы достигла трех сантиметров, газон был прошит специальной синтетической нитью, обеспечивающей поддержку корневой системы растений.

Сейчас на поле работают системы обогрева для того, чтобы обеспечить температуру +15 градусов, необходимую для дальнейшего роста газона.

