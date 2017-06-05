Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 04:54

Спорт

Названа причина давки в Турине

Причиной давки в Турине во время финала Лиги чемпионов стал розыгрыш подростков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Football Italia. Следователи полиции назвали розыгрыш "неудачным".

Два подростка решили посмотреть на реакцию людей и притворились террористами-смертниками. Это стало известно после просмотра камер видеонаблюдения. Один из подростков поднял руки и начал кричать, после чего люди побежали к выходу.

В результате давки пострадало более 1500 человек. Погибших нет. Трое пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

