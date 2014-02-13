Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру

"Вечер с Ксенией Соколянской": Плющенко завершил спортивную карьеру

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о завершении спортивной карьеры. По его словам, текущая Олимпиада стала для него последней.

Это заявление он сделал после того, как вынужден был сняться с соревнований в одиночном катании из-за застарелой травмы спины. Плющенко отметил, что перенес двенадцать операций, а это слишком много для того, чтобы показывать хорошие результаты в фигурном катании.

Евгений уже давно страдал от травмы спины, из-за которой он вынужден был пропустить несколько крупных соревнований. Зимой прошлого года спортсмен перенес операцию на позвоночнике, которая позволила ему вернуться в большой спорт.

На Олимпиаде в Сочи Плющенко завоевал золото в командных соревнованиях. Также в его активе золотая медаль Туринской Олимпиады в одиночном катании.

Стоит отметить, что Евгений не должен был поехать на Игры в Сочи, как спортсмен, занявший второе место в чемпионате России. Однако Федерация фигурного катания приняла решение отправить на Олимпиаду Плющенко, а не Максима Ковтуна, который стал чемпионом страны.