07 мая 2013, 15:19

Спорт

На территории Новой Москвы построят 45 спортивных объектов

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Новой Москвы в 2013-2015 годах планируется построить 45 спортивных объектов. Об этом сообщил глава Москомспорта Алексей Воробьев.

"Мы открыли отделения по настольному теннису и спортивному ориентированию. Приняли на работу 12 тренеров", - сказал Воробьев в ходе пресс-конференции.

Глава Москомспорта отметил, что рядом с СДЮШОР "Транта" в Красной Пахре планируется построить лыжно-биатлонный стадион со стрельбищем.

Кроме того, в ближайших планах - строительство баскетбольной школы.

Воробьев добавил, что особое внимание будет уделяться тем видам спорта, для занятий которыми можно выехать за МКАД на длительное время, - велоспорту, биатлону, гонкам на квадроциклах.

спортплощадки проекты

