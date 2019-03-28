Кто победит в полуфинале Кубка Гагарина: прогнозы третьего раунда плей-офф КХЛ

В четверг стартуют полуфинальные матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Число претендентов на Кубок Гагарина сократилось до четырех команд. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит итоги второго раунда плей-офф и рассказывает о том, кто из оставшихся клубов имеет шансы на победу в своей конференции.

Финал Восточной конференции. "Авангард" – "Салават Юлаев"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В противостоянии "Авангарда" и "Барыса" все было более-менее очевидно. Команда Боба Хартли в одну калитку вынесла казанский "Ак Барс", поэтому казахстанскому клубу нужно было сделать что-то невероятное, чтобы пройти омичей. Первый матч серии, состоявшийся в тогда еще Астане, остался за "Авангардом". А во второй домашней встрече "Барысу" удалось обыграть "ястребов".

Однако на своей площадке омский клуб не оставил почти никаких шансов своему сопернику – 5:0 в третьей игре и 3:1 - в четвертой. Единственная серьезная возможность переломить ход серии возникла у "Барыса" в пятом матче. В середине первого периода "барсы" открыли счет, а в самом начале второго повели 2:0. Казалось бы, нужно лишь перестроить игру под оборону, не нарываться на удаления и дотерпеть до конца встречи.

Но через три минуты "Барыс" растерял все свое преимущество. Причем обе шайбы казахстанцы привезли себе при равенстве составов. Дальше уже "Авангард" останавливаться не собирался. К началу третьего периода "ястребы" вели со счетом 5:2. И даже заброшенная "Барысом" под конец матча третья шайба не спасла ситуацию – "Авангард" вышел в финал Восточной конференции

В битве против "Автомобилиста" "Салават Юлаев" совсем не выглядел фаворитом. С другой стороны, то же самое можно было сказать про первый раунд плей-офф, где уфимский клуб вынес опытную "Магнитку". В первой встрече на своем поле победитель Восточной конференции в регулярном чемпионате уступил из-за одной единственной шайбы. Во второй игре, конечно, наверстал упущенное.

Но дома "Салават" очки не отдал и в пятой игре в Екатеринбурге тоже оказался сильнее. Причем в заключительной встрече серии уфимцы разгромили "Автомобилист" с крупным счетом – 4:1. И выходом в следующую стадию плей-офф сотворили еще одну сенсацию в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Сложно предугадать, поставил ли "Салават" производство чудес на поток и получится ли у них пройти "Авангард". Но это однозначно будет сверхинтересная и непредсказуемая серия.

Прогноз: 4:2 в пользу "Авангарда"

Финал Западной конференции. ЦСКА – СКА

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Победа над "Динамо" ЦСКА далась непросто. Несмотря на крупный выигрыш в первой встрече (4:1), затем последовало поражение в овертайме (0:1). За ним снова разгром (4:0) и волевая победа армейцев на выезде (2:1). Динамовцам по силам было продлить серию, но в пятом матче при счете 2:2 "красно-синие" на своем поле в самой концовке встречи дожали "бело-голубых" и вышли в следующий этап Кубка Гагарина.

Что касается СКА, то концовка его серии против "Локомотива" оказалась еще более драматической. Все началось с двух побед питерских армейцев. После 1:3 в Ярославле тот же счет, но уже в пользу СКА. Не только в четвертом матче, но и во всей серии. В последнем матче, который проходил в Петербурге, первым забил "Локомотив". Однако хозяева быстро отыгрались и создали себе преимущество в два гола. К концу второго периода счет был 4:2 в пользу СКА. Но в третьем периоде "Локомотив" смог сравнять. Все решил овертайм и шайба Динара Хафизуллина.

Про исход противостояния ЦСКА и СКА сказать гораздо проще. Все-таки "армейское" дерби за последние годы случалось в плей-офф так часто, что уже стало, кажется, такой же неотъемлемой частью Кубка Гагарина, как сам Кубок Гагарина. В 2012 и 2014 годах эти клубы встречались в первом раунде плей-офф, в 2015-м, 2016-м и 2018-м – в полуфинале. И последний раз СКА проходил в следующую стадию в 2015 году, когда совершил невероятный камбэк с 0:3 в серии.

Получится ли у питерского клуба провернуть что-то подобное в этот раз, говорить слишком рано. Но пока что ЦСКА выглядит в этом противостоянии явным фаворитом. Московские армейцы выиграли четыре из четырех встреч в регулярном чемпионате против СКА. Так что, если можно так выразиться, ЦСКА одну серию против питерцев уже взял. И даже со скидкой на то, что это плей-офф и все возможно, ничто не мешает взять им и вторую серию.

Прогноз: 4:2 в пользу ЦСКА