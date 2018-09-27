Рекорды Московского марафона: назван первый Супергерой забега

Фото: пресс-служба "Пятерочки"

Более 30 тысяч человек собрались в стартовом городке "Абсолют Московского марафона" на территории спорткомплекса "Лужники" 23 сентября. Марафон проводится в Москве уже в шестой раз.

Соревновались марафонцы на двух дистанциях: классическая – 42 километра 195 метров, которая является одновременно Кубком России по марафону, и 10 километров. На старт в "Лужниках" вышли как профессионалы, так и любители, и ни кого из участников не испугала промозглая погода воскресного утра.

Забег на отлично

"Если ты устал от ходьбы – беги", – призывал известный спортсмен Тайгер Вудс. В 2018 году на дистанцию вышло рекордное число участников. А для восполнения сил по всему маршруту забега было организовано множество пунктов питания и освежения. Здесь бегуны могли подкрепиться напитками и фруктами – бананами, апельсинами и яблоками, которые предоставил официальный партнер марафона – сеть универсамов "Пятерочка". Она обеспечила участников марафона более чем 13 тоннами свежих фруктов.

Фото: пресс-служба "Пятерочки"

Здорового образа жизни придерживаются и сотрудники торговой сети. Впервые в марафоне приняла участие корпоративная команда "Пятерочки". Бегуны вышли на дистанцию 42,2 км. В целом же в забеге приняли участие около 50 сотрудников торговой сети.

К числу марафонцев присоединились как опытные бегуны, так и новички. Ведущий менеджер проекта торговой сети Вера Стройкова уже в третий раз принимала участие. Она уверенно чувствует себя на десятикилометровой дистанции, и на нее равняются другие участницы команды.

В ожидании новых стартов

"Мы бежали, чтобы на финише встретиться с ними!", – бросается к супергероям Халку, Тору, Железному человеку и Человеку-Пауку делать селфи одна из участниц забега.

Вместе с марафонцами в забеге приняли участие еще две команды от торговой сети: "Яблочки" и "Супергерои Стиратели" – персонажи в брендированных костюмах, которые подбадривали всех бегунов и дарили им хорошее настроение.

Шатер торговой сети также пользовался успехом: он гостеприимно встречал всех пришедших в Лужники конкурсами, викторинами и горячим чаем, который был так необходим в этот дождливый день, и за которым буквально выстраивалась очередь. Также в шатре можно было посидеть на теплых мягких пуфах, сфотографироваться в супергеройской фотозоне и сделать аквагрим.

"В такие яркие моменты как главное беговое событие России нам особенно приятно быть рядом с его участниками, поддерживая не только их силы, но и хорошее настроение и дух соревнования", – говорит директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Александра Калюкина.

Фото: пресс-служба "Пятерочки"

Удобство расположения универсамов сети позволяет сэкономить время на покупках и потратить его на приятные и полезные занятия. И бег – это отличная альтернатива долгим походам по магазинам, считает ритейлер.

Каждый может стать супергероем

Сотрудники торговой сети вышли на старт в футболках с надписью "Каждый может стать супергероем". Что символично, ведь "Супергерой марафона" – это еще и отдельная номинация, которую учредила торговая сеть. Им стал Дмитрий Сафронов – участник забега, который на дистанции на 42,2 км финишировал пятым.

Но после забега супергероем себя чувствовал каждый. По дороге к метро "Спортивная" участники продолжали обсуждать забег, делать семейные фото и селфи с друзьями. Они уже снова были готовы выйти старт. Дистанция марафона проходила по центру российской столицы мимо главных московских достопримечательностей – Кремля, Большого театра, Манежа, высоток Москвы-Сити, на фоне высоток на Котельнической и Киевской набережных, Смоленской и Садово-Кудринской площадей.

Победителями Московского марафона стали 31-летний казанец Степан Киселев и Сардана Трофимова из Якутска. Трофимова не только стала лучшей среди женщин, но и установила новый рекорд соервнований – 2 часа 28 минут 35 секунд. Вторым и третьим среди мужчин на финиш пришли Алексей Трошкин из Саранска и Максим Апачин из Уфы, серебряную и бронзовую медали среди женщин взяли Татьяна Архипова из Чебоксар и Мария Осокина из Перми.

На короткой дистанции в 10 километров победил чемпион России в беге на 1500 метров Владимир Никитин. Никитин преодолел малое кольцо за 28 минут 47 секунд. Среди женщин первенствовала победительница прошлогоднего Мемориала братьев Знаменских Елена Седова.

Отдельно в забеге приняли участие спортсмены-колясочники. А участники командных первенств в этом году смогли в буквальном смысле оставить свой след в истории марафона – их имена будут выгравированы на переходящем кубке соревнований.