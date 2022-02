"Бегом марш!": крупнейшие марафоны планеты

В этом году в Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек из почти 100 стран мира. Участники – профессионалы и любители – могли выбрать одну из двух дистанций: классическую – 42,2 километра и сокращенную 10-километровую. О том, где в мире можно еще побегать, читайте в материале портала Москва 24.

Стокгольмский марафон

Количество участников: более 20 тысяч человек

Время проведения: 1 июня 2019 года (Старт в 12:00 и 12:10)

Место проведения: Стокгольмский Олимпийский стадион (Стокгольм, Швеция)

Стоимость участия: от 88 до 120 евро

Официальный сайт: stockholmmarathon.se

Марафон проводится с 1979 года. Трасса включает два круга, старт и финиш – на городском Олимпийском стадионе. Маршрут построен так, чтобы охватить весь город. Панорамные виды средневековых построек, высотки, фантастическая набережная, королевский дворец, ратуши – все это можно увидеть, посетив забег. Трасса марафона не самая быстрая, рекорд 2:10:58 был установлен только в 2016 году кенийцем Стэнли Коечем.

Фото: ТАСС/Владимир Машатин

Бостонский марафон

Количество участников: 30 тысяч человек

Время проведения: 15 апреля 2019 года

Место проведения: Бостон, США

Стоимость участия: 200 долларов – для граждан США и 250 долларов – для жителей других стран

Официальный сайт: baa.org

Бостонский марафон один из самых известных в мире. Раньше его называли американским, так как это еще и один из первых марафонский забегов в Северной Америке. Марафон проводится с 1897 года, и хотя называется бостонским, но по самому Бостону проходит только три километра трассы. Остальная дистанция лежит в пригородах. Еще это один из немногих марафонов, на который требуется квалификация, а получить ее можно лишь пробежав один из марафонских забегов с сертифицированным маршрутом и уложившись в установленный лимит времени. Причем срок годности этой квалификации не бесконечен.

К сожалению, выполнение норматива не гарантирует попадание в список участников, но значительно повышает шансы при розыгрыше мест. Рекорд трассы был установлен в 2011 году кенийцем Джеффри Мутаи (2:03:02), но, к сожалению, результат не был засчитан из-за недопустимых перепадов высот, которые не соответствуют стандартам IAAF.

Фото: ТАСС/Steven Paston/PA Images

Лондонский марафон

Количество участников: 41 тысяча человек

Время проведения: 28 апреля 2019 года

Место проведения: Лондон, Англия

Стоимость участия: 38 фунтов (для граждан Великобритании) и 80 фунтов (для нерезидентов), либо 1200 – 3000 фунтов в зависимости от благотворительного фонда

Официальный сайт: virginlondonmarathon.com

Virgin Money London Marathon – один из крупнейших марафонов мира. Он входит в число забегов "Большой шестерки" наряду с марафонами в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Соревнование регулярно проводится с 1981 года. Старт марафона дается в Гринвичском парке и проходит по всему городу, финиш находится рядом с Букингемским дворцом.

Чтобы попасть на марафон в Лондоне, придется принять участие в лотерее, так как гарантированная регистрация после квалификации работает только для подданных Великобритании. Количество желающих попасть на забег традиционно в несколько раз превышает число счастливчиков. Например, в 2016 году организаторы получили рекордный объем заявок – более 247 тысяч! Причем, регистрация обычно закрывается менее чем за сутки. Также есть возможность пробежать, купив путевку у официального туроператора и забронировав место в отеле на время марафона.

Для всех остальных есть альтернативный способ – участие через благотворительные фонды. Чтобы подать заявку, необходимо написать небольшое эссе и рассказать, почему вы хотите бежать марафон именно от этой организации, а также указать, сколько вы готовы пожертвовать на благотворительность. С 1981 года сумма собранных средств превысила 800 миллионов фунтов стерлингов, именно поэтому лондонский марафон – самый главный благотворительный забег в мире. Этот статус даже закреплен в Книге рекордов Гиннесса. Что же касается времени, сегодняшний рекорд трассы – 2:04:29, установлен кенийцем Кипсангом Уилсоном в 2014 году.

Берлинский марафон

Количество участников: около 40 тысяч человек

Время проведения: 29 сентября 2019 года

Место проведения: Берлин, Германия

Стоимость участия: от 75 до 190 евро

Официальный сайт: bmw-berlin-marathon.com

Берлинский марафон – самый масштабный забег Европы, который проводится официально с 1974 года, а первые старты были отмечены в Западном Берлине еще в 1964 году. Он претерпел много изменений за период становления страны. С 2003 года старт и финиш марафона находится у Бранденбургских ворот, трасса проходит через весь город в один круг. Рекорд трассы поставил в этом году кенийский бегун Элиуд Кипчоге – 2:01:39.

Чтобы попасть на Берлинский марафон, можно поучаствовать в лотерее. Испытать удачу в одиночку или подать заявку от команды – если уж выигрывать место на старте, то всем вместе!

А можно выполнить квалификационный норматив, но для этого необходимо бежать очень быстро: мужчины младше 45 лет должны подтвердить результат 2:45:00 и быстрее, женщины младше 45 лет – 3:00:00 и быстрее. Для мужчин и женщин 45-и лет и старше нормативы немного мягче – 2:55:00 и 3:20:00 соответственно. Также на марафон можно заявиться через благотворительный фонд или с помощью туроператора.

Чикагский марафон

Количество участников: 44 тысяч человек

Время проведения: 7 октября 2018 года

Место проведения: Чикаго, США

Стоимость участия: 195 долларов (для граждан США), 220 долларов (для гостей страны)

Официальный сайт: chicagomarathon.com

Чикагский марафон (Bank of America Chicago Marathon) традиционно проводится в октябре с 1977 года. Этот забег – второй по количеству участников в США и третий в мире. Маршрут марафона проходит по 29 районам Чикаго. Рекорд трассы на сегодня составляет 2:03:45, установлен кенийцем Деннисом Киметто в 2013 году. Марафон также примечателен вниманием болельщиков: во время забега порядка двух миллионов зрителей выходят поддержать бегунов.

Гарантированно принять участие в этом марафоне сможет тот, кто за последние 10 лет финишировал на пяти или более Чикагских марафонах или выполнил квалификационный норматив (3:15:00 – для мужчин и 3:45:00 – для женщин). Для тех же, кто не дотягивает до квалификации и не набегал нужное количество марафонов, остается участвовать в лотерее. Также на забег можно заявиться с помощью туроператора, забронировав место в отеле.

Фото: ТАСС/Van Tine Dennis/ABACA

Нью-Йоркский марафон

Количество участников: 50 тысяч человек

Время проведения: 4 ноября 2018 года

Место проведения: Нью-Йорк, США

Стоимость участия: 255–295 долларов (для жителей США), 358 долларов (для граждан других стран)

Официальный сайт: tcsnycmarathon.org

Крупнейший марафон США и один из самых популярных в мире, проводится с 1970 года. Забег проходит через пять районов Нью-Йорка: Стейтен Айленд, Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен, финиш – в Центральном парке. Трасса забега холмистая, самой сложной частью считается Квинсборо-бридж – мост между Квинсом и Манхэттеном. Рекорд трассы был установлен бегуном из Кении Джеффри Мутаи в 2011 году – 2:05:05.

В Нью-Йорке очень популярно участие в марафоне от благотворительных фондов. Регистрацию можно пройти путем участия в лотерее, а также через официального туроператора. Гарантированно заявиться на марафон можно при выполнении квалификационных нормативов (мужчины 18-34 лет – 2:53:00, женщины 18-34 лет – 3:13:00), а также, если 15 раз пробежать данный марафон до этого.

Фото: ТАСС/Ramiro Agustin Vargas Tabares/Zuma

Токийский марафон

Количество участников:более 38 тысяч человек

Время проведения:3 марта 2019 года

Место проведения:Токио, Япония

Стоимость участия:10 800 иен – для жителей Японии, 12 800 иен – для иностранцев

Официальный сайт: marathon.tokyo

Токийский марафон стал приемником Токийского международного мужского марафона с 2007 года и Токийского международного женского марафона с 2009 года. А с 2013 года является членом World Marathon Majors. Трасса проходит по закрытым для движения центральным улицам Токио. Японцы всегда славились своей любовью к массовым мероприятием, и марафон не исключение: в день забега на улицы выходят около двух миллионов болельщиков, организовав живую стену от старта до финиша. Рекордсменом трассы является кенийский легкоатлет Уилсон Кипсанг.

Для того, чтобы попасть в стартовые списки, нужно принять участие в лотерее, заполнив заявку на сайте. Другой вариант – выполнить квалификационную норму по новой программе RUN as ONE: мужчинам нужно иметь результат от 2:21:00 до 2:45:00, женщинам – от 2:52:00 до 3:30:00. Можно попробовать подать заявку и через официальный благотворительный фонд Run with Heart: вступить в одну из 22 благотворительных организаций и внести тысячу иен. Также возможно участие через туроператора.

Фото: АР/Thibault Camus

Парижский марафон

Количество участников:более 50 тысяч человек

Время проведения:14 апреля 2019 года

Место проведения:Париж, Франция

Стоимость участия:от 89 до 280 евро

Официальный сайт:schneiderelectricparismarathon.com

Парижский международный марафон впервые был организован в 1896 году и регулярно проводится с 1976 года. Имеет золотой статус IAAF и является одним из наиболее популярных марафонов Европы. Дистанция проходит по, наверное, самому живописному маршруту среди марафонов: участники стартуют на Елисейский полях и финишируют у Триумфальной арки. Рекорд забега установил эфиопский бегун Уилсон Кипсанг в 2016 году – 2:03:58.

Записаться на Shneider Electric Marathon de Paris можно на официальном сайте марафона. Регистрация проводится в два этапа: сначала продаются номера первых 15 тысяч участников, затем продаются оставшиеся стартовые номера. Существуют также дополнительные возможности принять участие в марафоне через сертифицированного туристического оператора, через одну из четырех благотворительных организаций (Cancer Research UK, Alzheimer Society, Cats protection, Prostate Cancer UK) или через свою рабочую организацию.

Фото: АР/Kin Cheung

Гонконгский марафон

Количество участников:70 тысяч человек

Время проведения:17 февраля 2019 года

Место проведения:Гонконг

Стоимость участия:450 гонконгских долларов (для жителей Китая) и 70 долларов (для участников из других стран)

Официальный сайт:hkmarathon.com

Гонконгский марафон – достаточно молодой забег, который начинался в 1997 году с 1000 участников и уже в 2016 году стал крупнейшим в мире, собрав на том же старте 74 тысячи бегунов. Такое бурное развитие началось после того, как азиатский финансовый гигант Standard Chartered Bank стал титульным спонсором марафона. На Гонконгском марафоне традиционно – один из самых высоких процентов спортсменов, которые не добираются до финиша из-за травмы. Но несмотря на это, все больше участников с каждым годом приезжают в Гонгконг, чтоб испытать себя в трудных погодных условиях и стать частью самого массового бегового события в мире. Рекорд трассы установил в 2012 году эфиопский спортсмен Деджере Абера – 2:11:27.

Чтобы участвовать в забеге, спортсмен должен быть старше 20 лет и иметь хотя бы один официальный старт на гонке 10 километров и более, подтвержденный сертификатом. Зарегистрироваться можно на официальном сайте, причем можно подать заявку индивидуально, либо командой или даже целой семьей. Приоритетное участие предоставляется спортсменам, показывающим хорошие результаты в других забегах. Например, женщины возрастом 34 года или моложе должны преодолеть дистанцию в 42 километра за 3:50:00, мужчины – за 3:30:00. Также есть вариант попасть на забег через благотворительную организацию.