Слуцкий – в "Рубине". Почему камбэк тренера в РПЛ не так хорош, как кажется

19 декабря казанский "Рубин" объявил о подписании пятилетнего контракта с бывшим тренером сборной России и московского ЦСКА Леонидом Слуцким. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, почему возвращение отечественного специалиста может стать идеальным финалом для провального года российского спорта.



26 октября 2006 года. Главный тренер "Москвы" Леонид Слуцкий во время матча чемпионата России по футболу ЦСКА (Москва) – "Москва" (Москва). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Леонид Слуцкий – личность ярчайшая. Свой путь наверх он начал с элистинского "Уралана", президентом которого был глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Слуцкому на тот момент едва перевалило за тридцать. Даже сейчас, когда существуют такие уникумы, как Юлиан Нагельсманн, а во всем мире (в том числе и в России) тренд на молодых футбольных тренеров, подобный возраст – это нонсенс. Некоторые игроки к тридцати только выходят на пик своей карьеры. Но для Слуцкого все было совсем по-другому.

В 19 лет Леонид Викторович завязал с футболом из-за бытовой травмы, а уже три года спустя начал тренировать в Волгограде детскую группу при местной "Олимпии". Поэтому к "Уралану" опыт Слуцкого уже был достаточно внушительным. Впрочем, после ухода Игоря Шалимова из элистинской команды молодому тренеру, который пришел на его место из дубля, все равно пришлось доказывать свою состоятельность: чуть меньше половины состава была его ровесниками, а кто-то, как, например, вратарь Юрий Окрошидзе, и вовсе старше Слуцкого. Но тренер отлично проявил себя и после развала "Уралана" перебрался в Москву. Вернее, в "Москву".



26 ноября 2009 года. Армейцы Павел Мамаев, Алан Дзагоев, Милош Красич (на первом плане слева направо) и главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий (справа) в матче Лиги чемпионов ЦСКА (Москва) – "Вольфсбург" (Германия). Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Там Слуцкий и стал по-настоящему известен. В 2007 году "Москва" замахнулась на медали чемпионата России и Кубок страны. Но по итогу заняла четвертое место, в финале Кубка проиграла "Локомотиву", а Слуцкий перебрался в "Крылья Советов". С самарской командой Леонид Викторович тоже преуспел, выведя ее в еврокубки. Правда, сомнительная игра с "Тереком" в 2009 году подмочила репутацию тренера и испортила отношения в клубе, вынудив наставника команды написать заявление об отставке. Дальше были ЦСКА, три чемпионства и вызов в сборную России, с которой Слуцкий сначала триумфально вышел на Евро-2016, а затем с треском провалился и подытожил выступление на турнире фразой: "Мы – г**но!"

После этого волгоградский тренер решил искать для себя новые вызовы. Уехал в Лондон, начал учить английский язык с четким намерением возглавить британский клуб. Так, спустя некоторое время Слуцкий стал наставником "Халл Сити". Эта команда только вылетела из Премьер-лиги и намеревалась туда вернуться, Леонид Викторович должен был с этим помочь. Но помочь не вышло: "Халл" оказался в сложном финансовом положении и едва не спустился в дивизион ниже. Слуцкий логично был отправлен в отставку и переехал в голландский Арнем, где стал рулить местным "Витессом". И вроде бы все поначалу шло неплохо: под руководством российского тренера клуб занял пятое место, что уже было для команды успехом. Но в нынешнем сезоне "Витесс", несмотря на хороший старт, сильно сдал, а Слуцкий вновь оказался без работы.



7 сентября 2015 года. Игроки сборной России по футболу Артем Дзюба, Юрий Жирков, главный тренер сборной Леонид Слуцкий и игрок Игорь Денисов (слева направо) во время тренировки перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу – 2016 со сборной Лихтенштейна. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Слухи про то, что Леонид Викторович может вернуться в Россию, ходили еще с октября, когда Дмитрий Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера московского "Динамо". Но тогда довольно неожиданно бело-голубые стали показывать хорошие результаты с наставником молодежки динамовцев Кириллом Новиковым, который временно встал у руля взрослой команды. И все другие кандидатуры быстро рассеялись в воздухе, во всяком случае для "Динамо". Но на прошлой неделе из "Рубина" был уволен Роман Шаронов, и все опять заговорили про Слуцкого. А потом казанцы действительно объявили о подписании пятилетнего (!) контракта с отечественным специалистом. И событие это вызывает противоречивые чувства.

С одной стороны, Слуцкий – топ-тренер, получивший опыт работы в Европе и при этом знающий, как выигрывать российский чемпионат. С другой стороны, за прошедший год качество футбола в РПЛ снизилось до такого уровня, что все команды, борющиеся за медали турнира, фантастическим образом дружно пролетели мимо евровесны. А "Рубин" и вовсе потерялся в этой системе координат, потому что казанская команда сейчас ближе к тому, чтобы оказаться в "лучшей лиге мира", нежели к тому, чтобы бороться за еврокубки. Поэтому приход Слуцкого отчасти выглядит как сдача последнего рубежа в Европе: "Ну что, ребят, у меня тоже не вышло. Давайте сидеть в этом болоте вместе". Хотя было бы классно в этом ощущении ошибаться.