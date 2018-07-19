Батуты, роупджампинг и аэротруба: как победить гравитацию в Москве

Надоело сидеть в своих офисных креслах перед компьютером? Отпустите земное притяжение и вперед – за острыми ощущениями! Мы нашли целых 5 способов побывать в невесомости, не отправляясь при этом в космос. Какие именно – читайте в материале портала Москва 24.
Роуп-джампинг
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Специальной подготовки здесь не требуется. Если вы решились испытать запредельные эмоции, надевайте спортивную форму с кедами – и вперед. В отличие от банджи-джампинга, здесь вы прыгаете не на резинке, а на реальной веревке (сложная схема альпинистского оборудования), поэтому после прыжка качание происходит по принципу маятника, горизонтально. В роуп-джампинге используется проверенное оборудование, способное выдержать до двух тонн. Не волнуйтесь, если прыгаете впервые и не знаете, как сделать этот шаг в бездну. На месте инструктор объяснит вам правила безопасности, расскажет, как правильно сгруппироваться и поможет пристегнуть все необходимые ремни и страховку.
Места для роуп-джампинга находятся в основном за пределами города. Зачастую это заброшенные объекты в Московской области. Самый высокий объект находится в поселке Горбуша Ногинского района, здесь можно "упасть в бездну" с 50-метровой вышки. Чуть ниже (42 метра) кирпичная труба в деревне Чапаевка Одинцовского района. Если хочется полетать над водной гладью, то добро пожаловать в Истринский район, деревню Манихино, там находится единственный мост для прыжков. Жители Наро-Фоминска смогут добраться до 35-метрового элеватора, а любителям таинственной романтики понравится здание недостроенного госпиталя КГБ в городе Железнодорожном.
Ограничения: несовершеннолетние, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также люди, недавно перенесшие операции или страдающие хроническими заболеваниями, при которых запрещены активные виды деятельности.
Аэротруба
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Хотите испытать ощущения, как при прыжке с парашютом, но боитесь высоты? Попробуйте полетать в аэродинамической трубе! Это абсолютно безопасный тренажер, в котором вы будете парить на восходящем потоке воздуха, идущем со скоростью 200-250 километров в час. Полная имитация свободного падения на высоте всего пары метров от земли. Помните, что во время полета не стоит делать лишних движений ногами и руками, иначе поток воздуха вас перевернет. Главное – держите тело ровно, чуть прогнув его в пояснице, смотрите вперед и наслаждайтесь невесомостью!
Полетать можно, например, в аэротрубе "Ай-Флай", которая находится на территории завода "Арма". Объект расположен на открытом воздухе, поэтому у вас будет полное ощущение парения на фоне голубого неба. Для детей приготовлен особый аттракцион – полет с настоящим человеком-пауком. Другая труба находится в парке Кузьминки, где, находясь в прозрачной тубе, вы сможете подняться на высоту четырехэтажного дома. Большой популярностью также пользуются аэротрубы в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском бульваре и "Летариуме", который расположен на улице Крылатская. Сюда можно прийти всей семьей на выходных или отпраздновать День рождения.
Ограничения: дети младше четырех лет, беременность, вес менее 25 кг или более 120 кг, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Прыжки на батутах
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Вот где можно вдоволь повеселиться, не боясь улететь, куда не надо! Даже если вы не умеете виртуозно исполнять сальто, винты и фляки, можете смело приземляться на самое мягкое место вашего организма – эмоций будет ничуть не меньше. В батутных центрах есть площадки разной степени натяжения для различной массы тела и высоты прыжков. Особое удовольствие посетители получают от поролоновых ям, наполненных разноцветными мягкими кубиками. Наконец-то у нас есть возможность восполнить все "недопрыганные" в детстве часы.
Батутных центров в Москве предостаточно, можно заглянуть, например, в Cosmica, он расположен в районе станции метро "Авиамоторная" или в "Атмосферу", центр находится в ТРЦ Columbus. В обоих комплексах можно не только попрыгать в свое удовольствие, но и записаться на групповые тренировки и фитнес на батутах. Другой вариант – спортивно-развлекательный комплекс "Небо" на Севастопольском проспекте. Детям от 3-х до 14 лет комплекс предоставляет возможность заниматься в спортивной школе, где можно получать разряды и участвовать в выездных соревнованиях.
Ограничения: вес более 120 кг, беременные женщины, люди с отклонениями в состоянии здоровья. Дети до пяти лет должны быть в сопровождении взрослых.
Альфа-гравити
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Находясь в таком положении, человек ощущает полное расслабление. На альфа-гравити тренажере можно просто зависнуть на долгое время и болтаться в воздухе, наслаждаясь мягким растяжением мышц, а можно пробовать делать различные упражнения. Это способствует укреплению мышечного корсета, развивает гибкость и омолаживает весь организм. Но осваивать альфа-гравити необходимо с инструктором, ведь неправильное положение или разворот могут привести к неприятным ощущениям и травмам. Такую систему можно испытать на занятиях антигравитационной йогой или в специализированных центрах. Попробуйте сходить в студию йоги "FLY-йога" на Большом Кисельном или фитнес-центр "FitFlex" на Ленинском, здесь есть тренировки как для новичков, так и силовые – для уже освоившихся. А те, кто купил свой тренажер, но не знает, как правильно им пользоваться, могут записаться на онлайн-курсы обучения в школу "Альфа Гравити".
Ограничения: дети до четырех лет. Эту систему используют даже для реабилитации после тяжелых травм, но предварительно нужно проконсультироваться со специалистом.
Скалодром
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Полную невесомость вы здесь не почувствуете, но повисеть на одной руке на высоте 10 метров сможете. Конечно, не без страховки и мягкого матраса под ногами. Полазить по искусственным горам могут как профессионалы, так и новички. Если совсем не осталось сил, то, забравшись метров на пять, просто покачайтесь на тросах под потолком, испытайте удовольствие. На занятие приходите в спортивной одежде, не стесняющей движения, волосы необходимо убрать в пучок или хвост.
Одним из старейших скалодромов является центр Go Climb, расположенный на 4 этаже СК МГТУ им.Баумана. Здесь есть большой и малый скалодромы, а также боулдеринговый зал – места хватит всем. Единственный минус – центр закрыт по выходным. Альтернативный вариант – скалодром Red Point, который находится в районе метро "Савеловская". Можете индивидуально позаниматься с тренером, который научит вас технике лазания и умению страховать напарника, или прийти с друзьями и посоревноваться друг с другом. Для новичков и профессионалов также открыты двери новейшего московского скалодрома Limestone, который в сотрудничестве с Федерацией скалолазания России ежегодно проводит соревнования.
Ограничения: серьезные повреждения позвоночника или суставов, эпилепсия, вес более 100 кг, дети младше четырех лет, до 18 лет – только с родителями. Также скалолазание противопоказано людям с аллергией на порошок магнезии (оксид магния), которым присыпают ладони перед подъемом.
Наталья Лоскутникова