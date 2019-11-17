Бассейн как лекарство: в каких случаях с ним нужно быть аккуратнее

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказывает, почему занятия в бассейне полезны абсолютно всем и какие именно разновидности выбрать, чтобы себе не навредить.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фитнес-индустрия развивается колоссальными темпами, на рынке появляются не только новые клубы, студии, например, танцев, йоги или пилатеса, но также и залы персональных тренировок. Многие тренеры проводят так называемые outdoor-тренировки (на улице), а наиболее активные специалисты предлагают фитнес-туры. И основной тренд всех этих направлений – это функциональность, то есть развитие всех основных качеств нашего организма: выносливости, гибкости, силы и оздоровления в целом. Уже не модно просто качаться или только бить по мешку, нужно быть "универсальным", готовым к разным жизненным ситуациям.

Правда, к сожалению, многие виды тренировок настолько завлекают новичка, что приводят к травмам (хотя бы потому, что специфика занятий просто не подходит для конкретного человека из-за ранее полученных травм или изначально плохой подготовки). А ведь количество травмированных людей растет, в том числе из-за того, что спрос явно превышает предложение, а значит, и из-за нехватки квалифицированного персонала.

Да и как разобраться во всех новомодных направлениях и названиях, когда сам никогда особо не занимался спортом, да и о фитнесе имеешь слабое представление? Как подобрать направление и нагрузку, которые будут действительно положительно сказываться на здоровье? А есть ли вообще что-то универсальное, что показано даже при серьезном ожирении?

Я сам много лет занимался в тренажерном зале, набирал мышечную массу и развивал "взрывную" силу. За годы работы с железом я добился хороших результатов, набрал почти 17 килограммов мышечной массы, сдал на мастера спорта в движении "становая тяга". Но, тренируясь из года в год, я начал ощущать, насколько жестким и малоподвижным становится мое тело. Я терял гибкость, плавно превращаясь в "буратино", и, самое главное, из-за постоянной работы с большими весами у меня стало повышаться артериальное давление.

Осознав плачевность ситуации, я решил попробовать позаниматься с тренером в бассейне. Во-первых, потому что вода великолепно разгружает суставы и позвоночник – это полезно не только для тех, кто качается в зале, но и всем, кто ведет сидячий образ жизни или страдает от лишнего веса.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во-вторых, плавание является прекрасным видом так называемых кардионагрузок, то есть это занятие укрепляет сердечно-сосудистую систему со всеми вытекающими положительными эффектами (снижение артериального давления, снижение уровня холестерина, снижение избытка массы тела, повышение легочной вентиляции и так далее).

В-третьих, при плавании в работу включаются абсолютно все мышцы тела, что гармонично развивает как крупные, так и мелкие мышцы-стабилизаторы. Плюс работа в воде повышает мобильность суставов и развивает гибкость.

Уже через месяц регулярных тренировок я не только перестал ощущать боли в спине и скованность в целом – я также улучшил свои силовые показатели, плюс у меня стабилизировалось давление и существенно повысилась общая выносливость. Но самое главное – я действительно научился плавать! То, что я раньше считал "плаванием", было только барахтаньем рыбы, которую выкинул рыболов на сушу.

Например, людям с серьезным ожирением или людям старшего поколения. Вот здесь на помощь придут групповые занятия по так называемой аквааэробике – популярное направление во всех фитнес-клубах, где есть бассейн. Аквааэробика представляет собой комплекс упражнений, которые выполняются под музыку под руководством тренера. Она проводится на разной глубине, а все уроки в обязательном порядке подразделяются на группы для новичков и более опытных. Даже если вы не умеете плавать, а занятия проходят на большой глубине, не переживайте – во время урока используется специальное оборудование, которое помогает держаться на воде, а также делает упражнения сложнее.

Ведь такие занятия в отличие от обычного плавания проходят не в горизонтальном, а вертикальном положении. Это существенно снижает нагрузку на суставы и позвоночник, усиливает венозный отток крови с пояса нижних конечностей, но при этом заставляет сильнее работать мышцы, ведь в таком положении выполнять упражнения становится значительно тяжелее (задача занимающегося – не заваливаться ни в одну из сторон).

Другими словами, плавание или аквааэробика да и любые другие направления тренировок в воде – это та самая классика, проверенная временем, которая дает хороший результат без риска получить травму или просто потратить в пустую время. Которого жителям мегаполиса катастрофически не хватает на изучение новых направлений в фитнесе.