Почему отрыв России в 100 медалей на Универсиаде – это нормально

12 марта в Красноярске прошла церемония закрытия Зимней универсиады. Россия победила в общем медальном зачете, хотя это стало понятно едва ли не на третий день соревнований. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как Россия во всех смыслах превзошла себя, но почему не стоит искать в этом злой умысел.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Еще за несколько дней до закрытия Универсиады российская сборная побила рекорд Зимних студенческих игр. Предыдущий был установлен нашей же командой два года назад в Алма-Ате – 71 медаль. В Красноярске общее количество наград оказалось в полтора раза больше – 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые медали. Всего – 112. При том, что у идущей на втором месте Южной Кореи лишь 14 наград. Не золотых или серебряных, а всего.

Конечно, это вызывает вопросы. Пожалуй, первая реакция, которая возникнет (или уже возникла) у большинства людей после поверхностного взгляда на результаты российской студенческой сборной: "Что, опять?", "Неужели Олимпиада ничему не научила?" и "Профессиональные спортсмены уделали любителей, тоже мне". Это довольно популярная позиция, и с ней очень легко согласиться. Однако здесь есть целая масса оговорок, которые делают эту теорию несостоятельной.

Первое: Универсиада не так значима, как были значимы Олимпийские игры в Сочи или чемпионат мира по футболу. Действительно, Студенческие игры – это самые важные международные соревнования, которые прошли и пройдут в нашей стране в этом году. Но в первую очередь по масштабу и количеству участников, нежели по накалу борьбы и необходимости показать свои спортивные амбиции. Гораздо важнее было проявить гостеприимство, с чем, судя по количеству положительных отзывов иностранных делегатов, Красноярск справился.

Второе: после скандала с отстранением российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Пхенчхане подозревать представителей нашей страны в допинге как минимум странно. За несколько лет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проделало колоссальную работу для того, чтобы вернуть доверие Всемирного антидопингового агентства. А вслед за этим – оправдать весь российский спорт в глазах мировой общественности.

Третье: все, кто принимал участие в Универсиаде, подпадали под три главных критерия: а) быть гражданином страны, которую они представляют; б) быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований; в) быть действующим студентом высшего учебного заведения либо закончить вуз не ранее одного года до начала Универсиады. Конечно, можно было бы сказать, что за нашу страну выступали фиктивные студенты, но это уже разговоры из области конспирологии.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Так в чем же тогда причина тотального превосходства россиян на Универсиаде? По большей части, в том, что отечественная команда использовала Студенческие игры для проверки своих сил перед международными чемпионатами, которые пройдут в 2020 году, и Олимпиадой-2022. Из-за пропуска Зимних Игр в Пхенчхане именно Универсиада стала местом, где можно было попробовать возможности тех спортсменов, которые либо пропустили Олимпиаду-2018, либо просто к тому моменту до нее не доросли, и которые по параметрам могли бы участвовать на соревнованиях в Красноярске.

Конечно, Россия и до этого с большим отрывом выигрывала Универсиаду. Однако в Алма-Ате это было вызвано все теми же отголосками допингового скандала и необходимостью соревновательного опыта для спортсменов. А на остальных Студенческих играх наша страна если и выигрывала, то не с гигантским перевесом. Исключение составляет разве что Универсиада в Казани 2013 года. Но там это было политически важно в преддверии все той же Олимпиады в Сочи.

На Универсиаде в Красноярске российские спортсмены выиграли не столько из-за наших "профессионалов", которые противостояли их "любителям". Просто отечественной сборной важнее было проверить себя в действии. Именно наличие этой внутренней мотивации и принесло столько медалей. Неизвестно, сколько из них превратятся в награды высшей пробы на чемпионатах Европы и мира в следующем году и уже тем более поедет ли кто-то из этих спортсменов на Олимпиаду. Но радует, что эти спортсмены есть. И что они побеждают честно.

Тимур Фехретдинов