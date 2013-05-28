Опера в двух действиях "Князь Игорь". Московский театр "Новая Опера"

В 2013 году в рамках государственной программы "Информационный город 2012-2016 гг." столичный департамент СМИ и рекламы продолжил проект по созданию коллекции телеверсий спектаклей, идущих на театральных сценах Москвы. До конца года в сеть выложат 32 телеверсии постановок различных жанров, созданных в 2012-м. Кроме того, к 2014 году дополнительно будет создано еще 24 телеверсии.

Телеверсии новых спектаклей будут появляться каждую среду на сайтах Youtube и M24.ru.

Первый спектакль, с которым мы предлагаем ознакомиться нашим читателям, − патриотическая опера А.П. Бородина "Князь Игорь", созданная на сцене театра "Новая Опера". Эта постановка основана на версии Римского-Корсакова в редакции Юрия Александрова. Актуализируя идеи, заложенные в "Слове о полку Игореве", режиссер расставляет новые акценты.

Музыкальный руководитель и дирижер - Евгений Самойлов; сценическая редакция и постановка − Юрий Александров; сценография и костюмы − Вячеслав Окунев; художник по свету − Ирина Вторникова.

Действующие лица и исполнители:

Игорь Святославич − Сергей Артамонов; Ярославна − Елена Поповская; Владимир Игоревич − Алексей Татаринцев; Князь Галицкий − Евгений Ставицкий; Хан Кончак − Владимир Кудашов; Овлур − Ярослав Абаимов; Скула − Дмитрий Орлов; Ерошка − Максим Остроухов; Няня − Наталья Бороздина; Половецкая девушка − Виктория Шевцова.

Хор и оркестр театра "Новая Опера".

Режиссер телеверсии − Сергей Сидоренко.