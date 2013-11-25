Новогодние спектакли для детей покажут в театре "Практика"

Спектакль "Сказка, которая не была написана". Фото: пресс-служба театра "Практика"

В новогодние праздники театр "Практика" создаст уютное пространство для маленьких зрителей и их родителей. Для гостей будет подготовлена сказочная программа со специальными мастер-классами, творческими развлечениям и сладостями.

Во дворе театра гостей встретит главный символ Нового года - нарядная елка и, конечно, Дед Мороз, который будет по традиции раздавать всем ребятам подарки.

С 1 по 7 января для детей покажут спектакли "История одного Чуда" и "Сказка, которая не была написана", сообщает пресс-служба театра.

"Спектакль "Сказка" родился из эксперимента с театром теней. Мы пробовали разные эффекты тени и света, а история о принцессе вела нас за собой. Такой процесс работы мы и называем "творчеством" и нам хочется поделиться им со зрителем. Ведь театр это так просто, повесь дома простыню, включи лампу, придумай персонажа и театр готов!", - рассказала автор идеи "Сказки", актриса Мария Литвинова.

Спектакль "История одного Чуда". Фото: пресс-служба театра "Практика"

"Дети и взрослые часто задают себе одинаковые вопросы: "Что такое Бог?", "А есть ли на свете любовь?", "В чем заключается счастье?" и многие другие. Спектакль "История одного Чуда" не создавался как детский. В нем детям предлагается поразмышлять и пофантазировать на сложные, взрослые, но в то же время очень важные темы. Когда происходит чудо сотворчества и маленькие зрители становятся полноправными участниками спектакля, то это для авторов самая высокая оценка их творчества", - сказал режиссер спектакля "История одного Чуда" Иван Пачин.

Спектакль "Сказка, которая не была написана" покажут 3 и 4 января, а на показ "Истории одного Чуда" зрителей приглашают 5, 6 и 7 января. Стоимость одного билета составляет 800 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2