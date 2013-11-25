Константин Богомолов сообщил об уходе из МХТ им. Чехова

Константин Богомолов. Фото: ИТАР-ТАСС

Режиссер Константин Богомолов заявил об уходе из Московского художественного театра имени Чехова. Также он отметил, что показы премьерного спектакля "Братья Карамазовы" состоятся 25, 26 и 27 ноября.

"Сегодня завтра и послезавтра спектакли состоятся. Я покидаю Московский Художественный Театр. Спасибо всем, с кем работал и кто был и знаю - останется моей командой!" - говорится в сообщении, которое Богомолов опубликовал в "Фейсбуке".

Накануне в прессе появилась информация об отмене прогона "Братьев Карамазовых". На странице в социальной сети Богомолов написал: "С прискорбием сообщаю об отмене прогонов и премьеры в связи с требованием театра внести в спектакль изменений, требующих перестройки спектакля и существенного времени для дополнительных репетиций".

Далее последовала информация следующего характера: "Завтра состоится прогон. Дальше будет видно. Прошу прощения у приглашенных на сегодня" и "Я надеюсь, все будет хорошо. Подождем прогона завтра. Он состоится. Не надо делать выводы до того. Не надо эмоций сейчас".

В пресс-службе МХТ имени Чехова подтвердили, прогон состоится 25 ноября.

Константин Богомолов в 2003 году окончил курс Андрея Гончарова в РАТИ – ГИТИС. Ставил ряд спектаклей в учебном театре ГИТИСа.

В театре имени Маяковского зрители увидели его работу "Грустный анекдот", в театре на Малой Бронной – "Много шума из ничего", в театре имени Пушкина – "ТурандотТ", в Театре.doc - спектакль "Настя", в Лиепайском театре – "Ставангер. PULP PEOPLE". Также сотрудничал с театрами имени Гоголя (ныне Гоголь-центр), Театральным центром "На Страстном", "Табакеркой".

В МХТ имени Чехова в 2012 году поставил спектакль "Событие" по Владимиру Набокову, в 2013-м – "Идеальный муж. Комедия" по Оскару Уайльду.