Лучшие спектакли Великобритании покажут в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители международного театрального фестиваля имени Чехова назвали спектакли, которые москвичи увидят в рамках перекрестного года культур России и Великобритании. Оценить иностранные постановки можно будет с 13 мая по 14 декабря 2014 года.

Программа состоит из четырех разделов: спектакли театров в России, представление российских артистов в Великобритании, семинары и мастер-классы режиссеров обеих стран. Всего с января по декабрь в России и Великобритании проведут свыше 500 культурных мероприятий, сообщает РИА Новости.

Также запланированы заграничные стажировки для десяти российских и британских режиссеров.

Помимо Москвы спектакли в рамках программы покажут и в других российских городах.

Итак, москвичи увидят работы Национального театра Шотландии из Глазго, Королевского Шекспировского театра из Стратфорда-на-Эйвоне, Шотландского балета, компании "Гекко", выступления лондонских трупп "Сэдлерс Уэллс", шекспировского "Глобуса"и театра "Янг-Вик". Свои работы представят именитые британские режиссеры и хореографы: Кэти Митчелл, Доминик Дромгул, Мэтью Боурн.

Театральную программу откроет спектакль "Гамлет" (театр "Глобус"), который покажут в мае на сцене театра Маяковского. Завершит масштабный проект в Москве "Вишневый сад" (театр "Янг-Вик"), который будут играть в декабре в МХТ имени Чехова.

В свою очередь лондонской публике представят спектакль "Как вам это понравится" Дмитрия Крымова. Премьеру руководителя SounDrama Владимира Панкова, посвященную Первой мировой войне, покажут на Эдинбургском международном фестивале.

К слову, перекрестный год Россия-Великобритания совпал с празднованием 450-летия со дня рождения Шекспира.