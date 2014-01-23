Форма поиска по сайту

23 января 2014, 15:06

Культура

Режиссер Николай Коляда представит москвичам еще шесть спектаклей

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках гастролей "Коляда-театра" до 26 января в Театральном центре "На Страстном" покажут шесть оставшихся спектаклей - "Женитьбу", "Вишневый сад", премьеру – "Играем Мольера", а также спектакли по пьесам самого Николая Коляды.

Всего же в нынешнем сезоне труппа из Екатеринбурга представит московским зрителям 16 постановок. Среди них преобладают классические – по Шекспиру, Чехову, Гоголю, сообщает телеканал "Москва 24".

Николай Коляда вспоминает, как несколько лет назад зрители толпами уходили с его представлений, а теперь толпятся в проходах, желая увидеть те же самые спектакли. Раньше происходящее на сцене считали бессмысленным эпатажем, сейчас видят скрытые смыслы.

"Коляда-театр" начал свою работу 13 лет назад, не имея собственной площадки. В труппе числились всего 15 артистов.

Сейчас театр известен далеко за пределами России.

спектакли Николай Коляда Коляда-Театр Театральный центр На Страстном

Главное

