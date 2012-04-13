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13 апреля 2012, 13:10

Центр драматургии и режиссуры покажет 2 легендарных спектакля

спектакли

Фото: www.cdr.theatre.ru

Центр драматургии и режиссуры, идея создания которого принадлежит драматургам Алексею Казанцеву и Михаилу Рощину, покажет 2 легендарных спектакля: 15 и 24 апреля - «Путешествие Алисы в Швейцарию» с участием актрисы МХТ Ольги Яковлевой, а 16 апреля - спектакль «Скользящая Люче» в постановке Владимира Скворцова с участием Владимира Панкова (SounDrama).

Спектакль «Скользящая Люче», семейная история в изложении литовского драматурга Лауры — Синтии Черняускайте — одна из визитных карточек Центра — пользовался огромной популярностью зрителей. А на фестивале «Новая драма» даже получил приз зрительских симпатий.

Спектакль «Путешествие Алисы в Швейцарию» — это история немки, которая хочет добровольно расстаться с жизнью. Спектакль — плод проекта «Кумиры. Новый формат», долгосрочного проекта ЦДР, где объединены режиссеры, драматурги, актеры.

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