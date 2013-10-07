Театру "Практика" исполняется 8 лет

Фото: praktikatheatre.ru

В понедельник, 7 октября, театр "Практика" отмечает 8-летие. В этот день посетителей ждет необычная программа. Своим выступлением порадуют музыканты группы "Сахар", основанной Иваном Вырыпаевым и Казимиром Лиске. После концерта-спектакля желающих приглашают отпраздновать день рождения театра.

"Сахар" появился летом этого года. Своим названием коллектив обязан старшему сыну Вырыпаева Гене. Состав исполнителей довольно обширен. Помимо Вырыпаева, который отвечает за текстовое наполнение, и Лиске, руководящего музыкальной частью, на сцене появятся Иван Макаревич, Павел Артемьев, Владимир Матюнин, Марина Ворожищева и Вильма Кутавичюте.

Ребята играют каверы в электронно-инструментальной аранжировке.

Добавим, что до конца года "Сахар" даст несколько концертов в московских клубах, а затем отправится в Вроцлав на международный фестиваль авангардного искусства.

Начало – в 19.00.