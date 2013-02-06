Москвичам покажут спектакль "Про Любовь Раневскую"

Фото: пресс-служба театра АпАРТе

В московском драматическом театра АпАРТе премьера сезона – спектакль "Про Любовь Раневскую" по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад". Режиссером-постановщиком выступил Андрей Любимов. Главную роль исполняет народная артистка РФ Евгения Добровольская.

"Вишневый сад" – это последняя пьеса Чехова, написанная в 1903 году. В январе 1904-го ее поставили на сцене Московского Художественного театра. С тех пор произведение ставили тысячи раз не только в России, но и в Германии, Франции, Англии, США и Японии. Режиссерские трактовки, подходы и творческие посылы различны и тем интересны.

Фото: пресс-служба театра АпАРТе

Ядро спектакля – Раневская. Именно она является собирателем того эмоционально дорогого, что есть в каждом герое. Ее выбор определит судьбу поместья и будущее его обитателей.

"Чехов писал жене, первой исполнительнице этой роли: «Я никогда не хотел сделать Раневскую угомонившейся. Угомонить такую женщину может только одна смерть». Можно предположить, что "угомониться" для нее значит - отказаться от смысла ее существования, то есть от любви. Но пока она жива - это невозможно. Думается, неслучайно и имя для нее выбрано именно такое – Любовь", - отмечают в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба театра АпАРТе

Персонажа Евгении Добровольской любят неистово, ей поклоняются не только герои спектакля, но и зрители.

Добавим, что партнерами Добровольской по сценической площадке стали Александр Орловский (Лопахин), Михаил Пярн (Гаев), Дмитрий Ефремов (Епиходов), Анна Даркшевич (Варя), Полина Гончарова (Аня) и другие артисты.

Спектакль "Про Любовь Раневскую" можно посмотреть 8, 21 и 24 февраля. Продолжительность действия – 2 часа 30 минут без антракта.

Стоимость билетов - от 700 рублей.