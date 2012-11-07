В Театре сатиры презентуют новую комедию

Театр сатиры. Фото: ИТАР-ТАСС

В Московском академическом театре сатиры 8 ноября состоится премьера спектакля "Средства от наследства". Спектакль поставлен на основе пьесы французского драматурга XVIII века Жана Франсуа Реньяра под названием "Единственный наследник".

По заказу художественного руководителя театра Александра Ширвиндта текст комедии был адаптировал для современных зрителей. Над пьесой трудились либреттист и поэт, автор песен к фильмам "Д‘ Артаньян и трех мушкетера", "Забытая мелодия для флейты", "Гардемарины, вперед!" Юрий Ряшенцев и его соавтор Галина Полиди, сообщается на сайте департамента культуры столицы.

Главными героями театрального действия здесь являются две влюбленных – Криспен и Изабелла, их роли исполняют Федор Добронравов и Елена Подкаминская. Молодые люди хотят быть вместе, однако на их пути встают деньги. Герои придумывают аферу, чтобы выдать себя за наследников богатого старика Жеронта, однако блестящий план срывается из-за неожиданной встречи. Отметим, что на сайте театра спектакль помечен "16+".