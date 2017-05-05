Названа новая дата премьеры спектакля "Гарри Поттер и Проклятое дитя"

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok

Спектакль "Гарри Поттер и Проклятое дитя" по одноименной пьесе Джоан Роулинг покажут на Бродвее в Нью-Йорке 22 апреля 2018 года. Об этом сообщает The New York Times.

Билеты поступят в продажу уже осенью. Другие детали пока не сообщаются. Известно только, что в спектакле задействован весь актерский состав оригинального спектакля.

Grab your wands and head to the Lyric Theatre, Harry Potter and the Cursed Child has confirmed a Broadway transfer! https://t.co/6oxlxWDMSf pic.twitter.com/KNxsIfucDl — Playbill (@playbill) 5 мая 2017 г.

Премьера пьесы прошла летом 2016 года в лондонском театре Palace. В первый же день было продано 175 000 тысяч билетов. Спектакль "Гарри Поттер и Проклятое дитя" в апреле 2017 года получил премию Лоуренса Оливье в девяти номинациях из 11 возможных. Спектакль победил в номинациях "Лучшая новая пьеса", "Лучший актер" (Джейми Паркер в роли взрослого Гарри Поттера), "Лучший актер второго плана" (Энтони Бойл в роли Скорпиуса Малфоя), "Лучшая актриса второго плана" (Нома Думезвени в роли Гермионы Грейнджер), "Лучший режиссер-постановщик" (Джон Тиффани), "Лучший дизайн костюмов", "Лучшее звуковое оформление", "Лучшее освещение" и "Лучшие декорации". В пьесе рассказывается история сына Гарри Поттера – Альбуса. Он, точно так же, как и его отец, впутывается в увлекательное приключения во время обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс.



Над сценарием спектакля работали писатель Джек Торн, режиссер Джон Тиффани, а также создатель поттерианы Джоан Роулинг.