Данные владельцев смартфонов не используются для слежки - эксперт

Сегодня день защиты персональных данных. В интернете появилась информация о том, что спецслужбы способны добывать информацию о владельцах смартфонов, перехватывая данные от мобильных приложений, передает радио "Москва FM".
Они получают сведения при помощи нескольких программ, среди которых - карты Google Maps, клиенты соцсетей Facebook, Twitter и LinkedIn, фотохостинг Flickr и популярная игра Angry Birds.
Сообщения об этом опубликовали на основании документов, которые разместил Эдвард Сноуден. Слежка якобы началась еще в 2007 году. Тогда ее устраивали через несколько популярных приложений, таких как Facebook и Twitter. Считается, что с тех пор программ стало больше, сообщает телеканал "Москва 24".
Однако, по словам эксперта по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексея Лукацкого, информация об этом сильно преувеличена. "Это газетная утка, спецслужбы не имеют к ней никакого отношения", - заявил он.
К личной информации пользователей (местоположению, списку друзей, семейному положению, интересам и увлечениям) имеют доступ только разработчики приложений, что прописано в договоре о предоставлении услуг, они могут использовать эти сведения для маркетинга и рекламы, предлагать пользователям новую информацию, рассказал Лукацкий.
"Лично я принимаю этот риск и не рассматриваю его как угрозу для себя", - добавил он.
По его словам, гораздо важнее защищать служебную информацию и не выкладывать лишнюю информацию о себе в интернете, которая в дальнейшем может быть использована против вас.
"Я, например, не выкладываю в интернете сведения о себе и своей семье, не пишу, что уехал в отпуск или в командировку, какая у меня машина", - поделился Лукацкий. Интернет-пользователям он посоветовал не выкладывать ничего, за что потом может быть стыдно.