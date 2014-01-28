Данные владельцев смартфонов не используются для слежки - эксперт

Данные владельцев смартфонов доступны только разработчикам приложений

Сегодня день защиты персональных данных. В интернете появилась информация о том, что спецслужбы способны добывать информацию о владельцах смартфонов, перехватывая данные от мобильных приложений, передает радио "Москва FM".

Они получают сведения при помощи нескольких программ, среди которых - карты Google Maps, клиенты соцсетей Facebook, Twitter и LinkedIn, фотохостинг Flickr и популярная игра Angry Birds.

Сообщения об этом опубликовали на основании документов, которые разместил Эдвард Сноуден. Слежка якобы началась еще в 2007 году. Тогда ее устраивали через несколько популярных приложений, таких как Facebook и Twitter. Считается, что с тех пор программ стало больше, сообщает телеканал "Москва 24".

Данные со смартфонов могут получать только их разработчики - эксперт

Однако, по словам эксперта по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексея Лукацкого, информация об этом сильно преувеличена. "Это газетная утка, спецслужбы не имеют к ней никакого отношения", - заявил он.

К личной информации пользователей (местоположению, списку друзей, семейному положению, интересам и увлечениям) имеют доступ только разработчики приложений, что прописано в договоре о предоставлении услуг, они могут использовать эти сведения для маркетинга и рекламы, предлагать пользователям новую информацию, рассказал Лукацкий.

"Лично я принимаю этот риск и не рассматриваю его как угрозу для себя", - добавил он.

По его словам, гораздо важнее защищать служебную информацию и не выкладывать лишнюю информацию о себе в интернете, которая в дальнейшем может быть использована против вас.

"Я, например, не выкладываю в интернете сведения о себе и своей семье, не пишу, что уехал в отпуск или в командировку, какая у меня машина", - поделился Лукацкий. Интернет-пользователям он посоветовал не выкладывать ничего, за что потом может быть стыдно.