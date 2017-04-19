Спасательную операцию на месте крушения судна в Черном море приостановят на ночь

Фото: Снимок с видео/пресс-служба МЧС России/ТАСС

Спасатели приостановят на ночь поисковую операцию на месте крушения судна в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Новороссийск Алексея Кухоля.

К настоящему моменту на месте крушения сухогруза обнаружены тела трех членов экипажа. Работу продолжают водолазы и подводный аппарат "Фалькон".

Ранее сообщалось, что проведение спасательной операции осложняет шторм.

Сухогруз "Герои Арсенала", по данным спасателей, следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. На борту судна находилось 12 человек – двое россиян (один из них капитан), девять украинцев и один гражданин Грузии.