Мужчина упал на рельсы на станции метро "Войковская"

Фото: ИТАР-ТАСС

Ночью 18 июня на пути станции "Войковская" Замоскворецкой линии упал человек.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МЧС, тело подняли силами работников метрополитена, спасатели дежурили на месте.

Между тем некоторые СМИ сообщают, что это не было случайностью - мужчина покончил с собой, бросившись под поезд. В самой спасательной службе информации по этому поводу пока нет.

За последние две недели это не первый случай: 11 июня под поезд на станции "Отрадное" попал мужчина, 13 июня подобное ЧП произошло на "Павелецкой", а 15 числа сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии - там поезда остановили из-за "зацепера", поймать которого, впрочем, не удалось.