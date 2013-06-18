Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2013, 08:21

Безопасность

Мужчина упал на рельсы на станции метро "Войковская"

Фото: ИТАР-ТАСС

Ночью 18 июня на пути станции "Войковская" Замоскворецкой линии упал человек.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МЧС, тело подняли силами работников метрополитена, спасатели дежурили на месте.

Между тем некоторые СМИ сообщают, что это не было случайностью - мужчина покончил с собой, бросившись под поезд. В самой спасательной службе информации по этому поводу пока нет.

За последние две недели это не первый случай: 11 июня под поезд на станции "Отрадное" попал мужчина, 13 июня подобное ЧП произошло на "Павелецкой", а 15 числа сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии - там поезда остановили из-за "зацепера", поймать которого, впрочем, не удалось.

Сайты по теме


спасатели суициды станции метро чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика