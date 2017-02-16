Более 700 спасателей приняли участие во флешмобе в парке Горького

Фото: Главное управление МЧС по Москве
Флешмоб на коньках провели спасатели в парке Горького, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС. В нем приняли участие более 700 сотрудников ведомства, включая главу – Владимира Пучкова.
Мероприятие приурочено к Году гражданской обороны в системе МЧС России.
Специально к празднику в парке установили "Дерево желаний", которое каждый мог украсить оранжевой, синей или белой ленточкой – цветами флага МЧС России.
Кроме того, в парковой аллее прошла выставка ледовых скульптур, созданных столичными пожарными. Еще одна экспозиция была посвящена старинному оснащению сотрудников МЧС, включая модели касок с XVII по XXI век.
Члены спортивных сборных столичного МЧС провели матч по мини-хоккею.
Подобное мероприятие спасатели проводят уже в шестой раз.