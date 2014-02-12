Форма поиска по сайту

12 февраля 2014, 17:01

Безопасность

Теплоснабжение в подмосковном поселке Уваровка восстановлено

Фото: 50.mchs.gov.ru

В поселке Уваровка Можайского района Подмосковья теплоснабжение восстановлено по штатной схеме, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Ранее сообщалось, что в зону отключения теплоснабжения попали 13 жилых домов с населением около 800 человек, среди которых 250 детей и один детский сад.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. В 14.45 теплоснабжение восстановлено по штатной схеме в полном объеме", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали ремонтные бригады в составе девяти человек.

