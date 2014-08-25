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Экономика

25 августа 2014, 14:10

Какой ремонт сделать в квартире, чтобы дорого ее продать - советы экспертов

советы ремонт продажа квартира недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Перед продажей квартиры не повредит сделать качественный ремонт. Эксперты фирмы "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" рассказали о том, как хороший "марафет" поможет обменять однушку на трехкомнатную квартиру.

Во-первых, с помощью качественно выполненных косметических работ можно зрительно увеличить пространство и выделить функциональные зоны маленькой квартиры. Владельцам жилья площадью до 45 кв. м рекомендуют подойти к ремонту с особой внимательностью.

"Несколько лет назад в новостроечном комплексе в районе Сокол заключили беспрецедентную сделку. Владелец однокомнатной квартиры обменял ее на трехкомнатную практически без доплаты. Он сделал грамотный и красивый ремонт, который так понравился его соседу, что тот захотел жить именно там", – рассказал управляющий партнер "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Алексей Шленов.

Такие случаи очень редки, но не секрет, что ремонт может повысить стоимость практически любой квартиры. Если квартирка небольшая, сначала нужно избавиться от ненужных вещей и старой мебели. При выборе отделочных материалов лучше остановиться на светлых тонах, ведь они визуально расширят пространство. При этом не нужно бояться графичных рисунков на обоях и ярких аксессуаров.

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Кроме того, стоит избегать громоздких предметов интерьера, особенно сделанных "под старину". Они не подходят маленьким квартирам. А выбирая между стандартными натяжными потолками и потолками с интересными дизайнерскими решениями предпочтение лучше отдать первым.

Что касается напольного покрытия, то лучшим решением будет уложить качественный ламинат: Он хорошо смотрится, устойчив к повреждениям и стоит гораздо дешевле паркета.

Эксперты считают, что предпродажный ремонт лучше всего делать в нейтральном стиле. Выбирать надо качественные отделочные материалы светлых тонов. При этом не стоит рисковать, инвестируя в дорогие отделочные материалы, ведь вкус покупателей может отличаться от вкуса продавца.

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