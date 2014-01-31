Медведи и снег: олимпийский Сочи глазами иностранцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерства иностранных дел многих стран опубликовали рекомендации своим гражданам, собирающимся в Сочи. Удивительно, но факт: у гостей Россия до сих пор ассоциируется с медведями, неприветливостью и снегом.

Забавные печатные рекомендации для туристов - это хорошо, однако самое интересное в том, как именно наши западные друзья и партнеры решили проанонсировать будущий праздник спорта в Сочи. Вот, например, ролик на официальном сайте бельгийского олимпийского комитета. Лозунг - "нам не нужен снег, чтобы выигрывать".

Духоподъемный индустриальный пейзаж, заводские трубы, лыжники и сноубордисты на каменистой пыльной дороге. Забавно, но, согласитесь, несколько мрачновато. В ролике канадской олимпийской команды снега более чем достаточно, но безжизненные просторы способны навеять разве что тоску и уныние.

И, наконец, вершина предолимпийской праздничной пропаганды. Официальный анонс трансляций соревнований Олимпиады в эфире BBC. В полутораминутном фильме нет ничего кроме, скал, снега и горстки смельчаков, решивших бросить вызов мертвой ледяной пустыне. Здесь даже выбор цветовой гаммы не случаен.

При просмотре ролика BBC не отпускает чувство, что эти кадры и эти мертвые ледяные пейзажи где-то уже были. То ли в сверхпопулярном сериале "Игра престолов", там, где события разворачиваются на север от Вестероса. То ли в киноэпопее по мотивам романов Толкиена.

Возможно, что именно этими образами руководствовались авторы ролика про заснеженную ледяную Россию. Кстати, если наложить географическую карту Европы на известную всем толкиенистам карту Средиземья, то граница Мордора - средоточия вселенского зла - окажется как раз где-то в районе Сочи.

В позапрошлом веке задолго до появления радио, телевидения и интернета, европейские карикатуристы основали целый жанр пропагандистских политических карт. На них Россия представала то в виде осьминога, то - парового катка. Самые любимые образы - это кровожадный казак с окровавленным ножом в руках. Ну и, естественно, злобный медведь. Куда уж без него!

Если судить по свежим обложкам журналов Time или Business Week, то не закончилась не только холодная война, но даже Крымская еще в самом разгаре. Отношение значительной части европейских элит к России как к дикой стране на краю цивилизованного мира воспитывалось веками. Так что, наверное, не стоит обижаться на столь явные проявления нелюбви, смешанной со страхом. В конце концов, Олимпиада - это общий праздник. И никакие мрачные ролики его не испортят.

Николай Петров