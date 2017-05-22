Московский полумарафон собрал рекордные 20 тысяч участников

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Двадцать тысяч человек приняли участие в Московском полумарафоне, который прошел в столице 21 мая, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Прошедший Московский полумарафон стал самым массовым в России. В этот день забеги прошли и в других российских городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Участники забега могли выбрать, какую дистанцию им предстоит преодолеть – в три, пять, десять или 21 километр. Маршрут столичного полумарафона пролегал по живописным местам города – мимо храмов Василия Блаженного, Христа Спасителя, а также мимо Кремля.

Московский полумарафон. Фото

Лучший результат среди мужчин показал Искандер Ядгаров, который пробежал 21 километр за один час четыре минуты и десять секунд. Свое мастерство он оттачивал в Кении после того, как финишировал в десятке лидеров на марафоне в Афинах – там он познакомился с кенийским бегуном и отправился с ним в Африку, чтобы узнать, как тренируются лучшие бегуны в мире. Вторым финишировал Олег Григорьев из Саратова, а третье место занял москвич Василий Пермитин. Среди женщин лучшее время показала жительница Санкт-Петербурга Луиза Дмитриева.