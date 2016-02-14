Форма поиска по сайту

14 февраля 2016, 22:54

Конькобежец Павел Кулижников выиграл золото в двух дисциплинах

Россиянин Павел Кулижников дважды взял золото на чемпионате мира по конькобежному спорту в подмосковной Коломне. Сообщает телеканал "Москва 24".

Он получил золотую медаль на дистанции 500 метров после победы на 1000 метров.

Как уточняет ТАСС, Кулижников стал первым в истории спортсменом, которому удалось на одном чемпионате мира на отдельных дистанциях победить в обеих спринтерских дисциплинах.

Дистанцию в 500 метров спортсмен по итогу двух попыток преодолел за 69,026 секунды.

Второе место занял еще один россиянин Руслан Мурашов с результатом 69,680. Бронза досталась канадскому спортсмену Алексу Босвер-Лакруа с результатом 69,788.

В общекомандном зачете сборная России заняла второе место. На счету россиян шесть медалей - три золотых, две серебряных и одна бронзовая.

