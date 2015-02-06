МВД приостановило набор сотрудников

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Министерство внутренних дел с 1 февраля приостановило набор сотрудников, передает МИА "Россия сегодня".

Изменения в кадровой политике связаны с оптимизацией штатной численности МВД. При этом приказа о сокращении численности, о котором ранее сообщали СМИ, не существует – в полиции отметили, что ликвидировать будут незанятые места.

Об увольнении действующих сотрудников речь пока не идет.

Также сообщалось об объединении ФМС, ФСКН и МВД – функции двух первых ведомств должны передать полиции. Инициатором предложения является Минфин, который настаивает на оптимизации расходов.

Планируется, что часть бывших сотрудников ФСКН войдет в состав уголовного розыска, а контроль за легальным оборотом наркотиков возьмет на себя Минздрав. Функции ФМС разделятся так: вопросами трудовой миграции займется Минтруда, оставшиеся сотрудники миграционной службы перейдут на службу в новое паспортно-визовое управление МВД.

Представители ФМС и ФСКН комментировать информацию о возможном объединении с МВД отказались.