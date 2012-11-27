Доступ к Facebook в Таджикистане полностью заблокирован

Все интернет-провайдеры и операторы мобильной связи Таджикистана заблокировали абонентам доступ к социальной сети Facebook по распоряжению руководителя Службы связи Бега Зухурова.

Причиной блокировки стала клевета и оскорбление руководителей государства, передает РИА Новости.

"Ко мне не раз обращались представители общественности, было много звонков и от возмущенных жителей Таджикистана, которые просили закрыть этот Facebook как рассадник клеветы", - заявил Зухуров.

По его словам, группа наблюдателей неоднократно сообщала о нарушениях в соцсети, в том числе оскорблениях первых лиц Таджикистана.

Это вторая попытка таджикских властей заблокировать Facebook. Впервые доступ к соцсети был ограничен 3 марта, но уже 9 марта, перед встречей президента Эмомали Рахмона с журналистами, доступ к Facebook был открыт.

Согласно статистике, за апрель - начало ноября число пользователей этой сети в Таджикистане увеличилось на 25,6%, превысив 41 тысячу человек.

Таким образом, Таджикистан стал вторым государством на постсоветском пространстве, где заблокирован Facebook. Первым является Туркменистан, где интернет был вообще запрещен во время правления Сапармурата Ниязова. Сейчас интернет-свободы больше, однако правительство страны по-прежнему блокирует доступ к YouTube, Facebook, Twitter, LiveJournal и анонимайзерам, с помощью которых можно посетить заблокированные сайты.

Напомним, что Facebook также запрещен в Иране, Китае, Пакистане, Сирии и Бангладеш. Чаще всего запрет связан с политическими процессами, происходящими в стране, либо является мерой по борьбе с религиозным инакомыслием.

В частности, в Сирии, где уже не первый месяц идет гражданская война между правительством и оппозицией, Facebook заблокирован, так как через соцсети распространяются призывы к свержению действующего режима. Кроме того, в мае 2011 года Facebook без предупреждения закрыл страницу поддерживавшей президента Башара Асада "Электронной армии Сирии", подписчиками которой являлись более 60 тысяч человек.

В Пакистане и бывшем Восточном Пакистане - Бангладеш Facebook неоднократно блокировался ввиду появления в соцсети карикатур на пророка Мухаммеда – в исламе запрещено изображать пророка и святых.

Блокировка соцсетей в Китае в основном обусловлена политическими причинами.