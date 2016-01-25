"Я счастлив, идите прочь!" Нужно ли делиться радостью в соцсетях

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Колумнист m24.ru Анна Лебедева рассуждает о том, зачем нужно делиться с френдами собственным счастьем в социальных сетях.

Представьте, что ваша подруга по соцсетям, которая еще вчера выкладывала и продолжает выкладывать фотографии своей собаки, селфи с яркими губами, профессиональные победы и отдых на морском побережье с бокалом мартини, разместила бы у себя на странице такой пост: "Знаете, дорогие друзья, мне кажется, что все ваши фотографии в обнимку с мужем возле новогодней елки, все эти стаканы с шампанским, попкорн на фоне большого экрана, где вот-вот начнется что-то прекрасное, детские утренники и имбирные пряники в плетеных корзинках – удел несчастных одиноких людей…"

Уверена, что у первой сотни ее друзей была такая же реакция, как и у меня: у девушки случился ПМС, или выдались слишком скучные праздники, или она поругалась с любимым, а может, это все всерьез?

Тогда зачем вообще нужны социальные сети и все эти друзья, которые выплескивают в чужие френдленты свои мысли?

Да-да, именно чужие, потому что человек, которому небезразличны свои подписчики, никогда не сделает подобный вывод и уж тем более не подумает, что кто-то одинок только оттого, что у него нет возможности встретиться лично со всеми своими френдами и поделиться счастьем тет-а-тет, нашептав на ушко, чтоб никто не дай бог не сглазил, а потом достать телефон и в полумраке круглосуточной кофейни показать фотографии последних двух лет. Я бы сошла с ума от таких дружеских встреч, честное слово! Мне гораздо проще выплеснуть эмоции в виде фотоснимка – поделиться с людьми, которых в силу стечения обстоятельств я давно не видела, своим счастьем, чтобы оно не застаивалось, не копилось, не набрасывалось, как пес, засидевшийся на цепи.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Согласитесь, в сегодняшнем мире, когда у каждого человека под рукой телефон с фотокамерой и постоянно включенный интернет, быть невидимкой невероятно скучно. Снимать только для себя, размышлять только внутри себя, а потом кусать локти от всех этих ярких вспышек на фотографиях с моментами чужого счастья. Последний раз таких людей я видела года три назад, и мне очень жаль, что у них нет своих страничек в соцсетях.

Для меня фотографии в интернете – это не одиночество, а скорее безысходность от переизбытка эмоций и дефицита личного времени.

Или нежелание тратить это время на встречи с теми, кого видел один раз в жизни, с кем работал когда-то вместе, пил кофе по утрам, ходил обедать, а потом разговаривал в курилке о том, как провел вчерашний вечер со своей семьей, где собираешься отдыхать летом и как проведешь выходные. Это были люди, которые знали, в каком магазине я купила бусы, каким парфюмом я пользуюсь ежедневно и какой фильм я смотрела с мужем в кино.

Казалось бы, друзья на всю жизнь, так мы и будем встречаться дальше несмотря на то, что кто-то из нас будет работать в другом месте. Увы, так не бывает, и три года спустя, после того как мне пришлось поменять место работы, мы периодически назначаем встречи с бывшими коллегами, но они срываются из-за всяких мелочей. И, если бы на меня не смотрели их фотографии в соцсетях, мне было бы совсем грустно. Точнее, я потеряла бы этих приятных людей из виду и постепенно из памяти тоже.

Единственное, что порой раздражает во всем этом виртуальном мире, – это когда настоящие друзья, с которыми ты когда-то делилась не только счастьем, но и жизненными трудностями, которых ты знаешь наизусть, как любимое стихотворение, поздравляют тебя с днем рождения не лично, а в соцсетях, после чего появляется желание удалить их из списка контактов навсегда.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Чтобы выслушивать чужие разговоры и смотреть чужие фотографии, необходимо добавлять в друзья только тех людей, которые вам действительно интересны. А можно создать несколько аккаунтов – один для работы, куда вы будете добавлять людей, связанных с вашей профессиональной деятельностью, и где вы никогда не напишите, что вас раздражают фотографии печенья и совместных выходов в свет, потому что эти люди могут в любой момент повлиять на вашу зарплату, другой для бывших коллег, третий для одноклассников и четвертый – для самых близких друзей, которые всегда поймут и простят все ваши заскоки.

Не прячьте свое счастье только потому, что это кого-то раздражает. Если вам хорошо, делитесь и получайте удовольствие от взаимных чувств в виде сотни "лайков". А те, кому не нравится, – удалите все свои фотографии тоже, а вместо них оставьте запись: "Я счастлив, идите прочь..."