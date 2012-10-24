"Известия": В Рунете может появиться социальная сеть для омоновцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Необычный подарок получил на свой 25-й день рождения столичный ОМОН. Спецназу подарили доменное имя omon.ru. Руководство полиции намерено использовать его для создания своей собственной социальной сети.

В ближайшее время к домену собираются привязать порталы подразделений ОМОНа во всех регионах страны, пишут "Известия".

Необычный подарок ОМОНу приподнесла компания-регистратор доменных имен РЕГ.РУ. По словам совладельца компании, омоновцы постоянно рискуют своим здоровьем ради обеспечения порядка на улицах и спокойствия граждан. Престиж профессии необходимо повышать, и для этой цели ОМОНу выделено специальное пространство для создания сайта.

Специалисты и полицейские сейчас решают, что появится на новом сайте. Одной из основных версий является создание на новом доменном имени социальной сети для сотрудников ОМОНа. Кстати, омоновцы подобную инициативу приветствуют. Многие из них признались, что часто заходят в социальные сети, но вынуждены регистрироваться в них под вымышленными именами, поскольку руководство настоятельно рекомендует сотрудникам "не светиться".

Из-за характера работы полицейские вынуждены отказаться от обсуждения рабочих вопросов в существующих социальных сетях и не выкладывают там свои фотографии. По мнению правоохранителей, создание собственной социальной сети поможет решить широкий круг проблем, связанный с "издержками" профессии.

Другие материалы газеты "Известия"