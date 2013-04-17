Совладельцы "ВКонтакте" продали 48 процентов акций соцсети

Фото: ИТАР-ТАСС

Фонд United Capital Partners договорился о покупке 48-процентной доли соцсети "ВКонтакте".

Свои доли в соцсети продали ее сооснователи Вячеслав Мирилашвили - 40 процентов и Лев Левиев - 8 процентов, сообщает газета "Ведомости".

Участники сделки пока не называют ее сумму. Однако в прошлом году эксперты оценили всю социальную сеть "ВКонтакте" в 1,5 миллиарда долларов.

Основатель и гендиректор "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что не получал уведомлений о продаже ее акций.

Также про сделку неизвестно и в компании USM Advisors, управляющей интернет-активами основного бенефициара соцсети Алишера Усманова.

Летом прошлого года ходили слухи, что доли Мирилашвили и Левиева в соцсети предлагал выкупить председатель совета директоров Marshall Group Константин Малофеев, но он заявил, что эту информацию распространял сам Павел Дуров.

"ВКонтакте" была основана в 2006 году. Это крупнейшая социальная сеть в Рунете. По данным за февраль 2013 года, ежедневная аудитория "ВКонтакте" составляла более 43 миллионов человек.

Инвестиционный фонд United Capital Partners был создан в 2006 году для управления активами частных клиентов и партнеров. Среди его приоритетных направлений - вложения в акции российских компаний и недвижимость. Президент UCP Илья Щербович входит в совет директоров "Роснефти" и госкомпании "Транснефть".

Напомним, 16 апреля дома у Павла Дурова и в главном офисе "ВКонтакте" в Санкт-Петербурге были проведены обыски по делу о ДТП. В полиции полагают, что Дуров, возможно, сбил сотрудника ДПС на своем автомобиле 5 апреля.