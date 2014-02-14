Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2014, 12:18

Общество

Американцы смогут выбрать пол в Facebook из 50 вариантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Американские пользователи Facebook в информации о себе теперь смогут выбрать пол из 50 вариантов гендерной идентичности, сообщает Associated Press.

Так, к "женскому" и "мужскому" полу прибавятся такие определения, как "бигендер", "транссексуал", "андрогин", "гендерквир" и другие. Кроме того, пользователи смогут выбрать то местоимение, которое лучше всего их характеризует - "он", "она" или "они".

В руководстве социальной сети отмечают, что данные нововведения позволят пользователям выразить себя как можно более точно. При этом сформулировать варианты гендерной идентичности компании помогли консультации с пятью ведущими организациями, защищающими права геев и трансгендеров.

В сообщении агентства отмечается, что Facebook по-прежнему позволит пользователям не делиться публично информацией о своем поле.

социальные сети Facebook

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика