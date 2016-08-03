Новый ЗАГС открылся на юге Москвы

Фото предоставлено пресс-службой Мосгорстройнадзора

Новый ЗАГС открылся в районе Орехово-Борисово северное, сообщает пресс-служба Мосгорстройнадзора. Разрешение на эксплуатацию здания оформлено. Учреждение расположено по адресу: Шипиловский проезд, владение 31.

Здание было построено по индивидуальному проекту и занимает площадь примерно двух тысяч квадратных метров. В нем есть зал для торжественной регистрации браков, кабинет оформления документов о рождении и смерти, кабинеты для регистрации расторгаемых браков и подготовки документов, банкетный зал, комнаты молодоженов, гримерная, пункт охраны и специальное помещение для музыкантов. Территория вокруг здания благоустроена.

Новый ЗАГС построили за счет городского бюджета.

"Это наш город": Московские ЗАГСы переходят на единый график

С 1 августа все городские отделения ЗАГС, за исключением отделения в Коломенском, переходят на единый график работы и будут открыты со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 14:00 до 15:00. Также первый вторник каждого месяца станет единым санитарным днем, и принимать заявителей не будут.

Дворец бракосочетания в Коломенском будет работать по прежнему графику: со вторника по субботу с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 13:30). Выходные дни – воскресенье и понедельник