Прием документов по проекту поддержки приемных семей начнут 3 февраля

Фото: M24.ru

3 февраля начнется прием документов от граждан, которые желают принять участие в пилотном проекте по поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов, сообщает пресс-служба столичного департамента социальной защиты населения.

"Основными критериями отбора приемных семей для участия в пилотном проекте является нахождение приемных родителей в браке не менее 3 лет. Граждане могут быть из любого региона России, при этом дети, передаваемые на воспитание в семьи должны быть исключительно жителями города Москвы", - говорится в сообщении.

С участниками пилотного проекта будет заключено соглашение об условиях участия и договор о приемной семье, после чего им передадут на воспитание не менее 5 детей, оставшихся без попечения родителей.

Жилые помещения участникам пилотного проекта будут предоставляться по договорам безвозмездного пользования.

Более подробно с перечнем необходимых документов и условиями участия в пилотном проекте все желающие могут ознакомиться на сайте департамента социальной защиты в разделе "Опека и попечительство".