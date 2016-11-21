Форма поиска по сайту

21 ноября 2016, 08:46

Общество

Скидку на электронные госуслуги введут в следующем году

Госуслуги в электронном виде с 2017 года можно будет получить со скидкой, пишет "Российская газета".

Речь идет о пошлинах, которые платят при оформлении услуг. Ожидаются, что подешевеют самые популярные сервисы вроде оформления загранпаспорта, скидка составит 30 процентов. Сейчас пошлина составляет 3,5 тысячи рублей, скидка составит около тысячи.

По словам главы Минкомсвязи Алексея Козырева, власти рассчитывают таким образом популяризовать госуслуги в электронном виде. Снижать размер платежей сможет треть от общего числа органов исполнительной власти; поправки в Налоговый кодекс уже одобрены Госдумой.

В настоящее время на Едином портале госуслуг зарегистрированы более 35 миллионов россиян. В октябре этого года суммарное количество посещений сайта составило 27,3 миллиона. Помимо федерального, существуют еще региональные порталы. Московский переезжает на mos.ru, подробнее об изменениях можно прочитать здесь.

