Московский "Локомотив" накажут за появление собаки на поле

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" будет наказан за инцидент, произошедший в матче 9-го тура чемпионата России против пермского "Амкара", сообщает "Р-Спорт". На поле выбежала собака, которая пересекла газон и направилась к скамейке запасных гостей.

Наказание за подобные инциденты предусмотрено дисциплинарным регламентом. Решение о наказании будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Собака "вышла на замену" на 59-й минуте встречи. Пес пробежался по газону, затем подошел к скамейке запасных "Амкара", где и был задержан сотрудниками службы безопасности арены в Черкизове.

Когда именно будет рассмотрен инцидент, не сообщается.

Напомним, поединок прошел в минувшее воскресенье. "Локомотив" добился уверенной победы со счетом 3:1, дублем отметился защитник Ведран Чорлука.