В Сокольниках в машине более суток заперта собака – очевидцы

Фото: читательница m24.ru Наталия

В районе Сокольники в машине заперта собака. Об этом m24.ru рассказала наша читательница Наталия.

По ее словам, породистый лабрадор заперт двое суток в авто по адресу: Рыбинский переулок, 21, корпус 1, строение 3. При этом окна в машине закрыты наглухо.

Как сообщили m24.ru в ОВД района Сокольники, полиция осмотрела машину, спасением собаки займется участковый района.

Ранее m24.ru сообщало, что зоозащитники подозревают жительницу столицы в жестоком убийстве собственной собаки породы акита-ину. В интернете появилась любительская видеозапись, на которой женщина спешно скрывается на автомобиле с тяжелыми чемоданами.

По мнению активистов, в них может быть спрятан труп животного. Ранее в поддержку собаки в интернете была создана петиция, которую на данный момент подписали 6,3 тысячи человек.

О том, что на балконе многоэтажки на улице Пырьева заперли собаку породы акита-ину, стало известно несколько дней назад от соседей хозяйки пса.

Жители заявляют, что собаку в течение нескольких месяцев ни разу не впускали обратно в квартиру и не выводили на улицу погулять.