Около метро "Павелецкая" начали сносить торговые павильоны

У станции метро "Павелецкая" начался снос торговых павильонов

В столице у станции метро "Павелецкая" начался демонтаж торговых павильонов, сообщает телеканал "Москва 24".

Многие палатки были закрыты и раньше, однако некоторые предприниматели продолжали работать, несмотря на запрет. Сегодня им пришлось свернуть торговлю и начать выносить оборудование и товар.

Все строения полностью снесут до конца года.

Напомним, в Москве проходит масштабная реконструкция рынков.

Так, на ближайшие два года запланирована поэтапная реконструкция Москворецкого рынка. Там построят второй этаж, снесут перегородки между стенами и расширят парковку. На время реконструкции рынок закрываться не будет.

Реконструкции подвергнется Царицынский рынок. На месте незаконных торговых точек построят ТПУ, а также вокзальный комплекс с сетью ресторанов, магазинов, торговых центров, зонами отдыха и многозальным кинотеатром.

Строительство ТПУ намечено и на территории Тушинского рынка, где продолжается снос незаконно возведенных торговых палаток.

По территории бывшего Черкизовского рынка пройдет участок Северо-восточной хорды, а также появятся жилые дома, магазины и детский сад. Реконструкции подвергнутся и другие торговые площади столицы.