Столичные коммунальщики вышли на противогололедную обработку улиц

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Колонны спецтехники вышли на противогололедную обработку улиц и дорог Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Столичные коммунальщики убирают снег и наледь с тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы, потребительского рынка, ТПУ, платных парковок, а также дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон.

Все эти объекты также обработают противогололедными материалами.

В пресс-службе отметили, что небольшой снег будет идти в столице весь день, сохранятся условия для гололедицы, наледи и сосулек. Температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс двух градусов.

В столице также сохранится южный ветер с порывами 12-17 метров в секунду, из-за чего бригадам коммунальщиков предписано при необходимости своевременно удалять упавшие деревья, рекламные щиты с проезжей части и дворовых территорий.

Ранее в пресс-службе столичного транспортного центра сообщили, что в ближайшие часы на дорогах возможны осложнения из-за неблагоприятных погодных условий. На дорогах возможно образование гололеда и снежных заносов, в ведомстве предполагают рост числа ДТП.

Транспортный комплекс просит водителей, по возможности, отказаться от поездок за рулем и пересесть на городской транспорт.