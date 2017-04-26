Форма поиска по сайту

26 апреля 2017, 12:58

M24.ru покажет, как изменится цена на ОСАГО и условия выплат

27 апреля в медиацентре "Российской газеты" пройдет пресс-конференция, посвященная новым правилам выплат по ОСАГО. Федеральный закон о натуральных выплатах принят Госдумой 17 марта и одобрен Совфедом 22 марта 2017 года. Как изменятся условия получения автовладельцами денег, позволит ли новый закон избежать мошенничества, повысится ли цена на ОСАГО – об этом и многом другом расскажут:

  • начальник департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук;
  • заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Вера Балакирева;
  • исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Трансляцию смотрите на этой странице 27 апреля в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
смотреть онлайн на m24.ru

